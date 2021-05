Tome nota da agenda desta quinta-feira, 27 de Maio

10h30 – Iniciativa JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política, dedicada ao tema infra-estruturas marítimas, que terá lugar no Cais do Porto Novo. O deputado Leonardo Reis será o porta-voz desta acção.

10:45 – Presidente do ISSM visita armazém do Banco Alimentar

A presidente do Conselho de Administração do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela Freitas, irá efectuar uma visita o armazém do Banco Alimentar.

A visita enquadra-se no âmbito das reuniões de preparação das campanhas Vale e Ajuda Online do Banco Alimentar que arrancam, esta quinta-feira, 27 de maio, e decorrem até 6 de Junho.

A ocasião será aproveitada também para a divulgação da acção do Banco na R.A.M, resultados e impacto social.

11:00 - Conferência dos Representantes dos Partidos

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside, pelas 11 horas, à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos. Nesta reunião participam os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, PS, CDS-PP e JPP e ainda o deputado único do PCP.

15:00 - Cerimónia de atribuição da Medalha de Honra ao advogado França Pitão

O bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses, Luís Menezes Leitão, desloca-se ao Funchal para presidir, às 15 horas, às cerimónias de atribuição do nome França Pitão ao Auditório do Conselho Regional e de Entrega da Medalha de Honra ao Advogado França Pitão, a título póstumo.

Nesse mesmo dia, pelas 17h30, na Sé Catedral do Funchal, será celebrada a eucaristia do Dia do Advogado, presidida por D. Nuno Brás.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, marcará presença em ambos os momentos.

17:30 - Reunião de Câmara CMF

A reunião de câmara desta semana no Funchal irá realizar-se, esta quinta-feira da parte da tarde, nos Paços do Concelho. As conclusões serão apresentadas às 17h30.

Jornadas Locais GP PSD Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD realiza, nos dias 27 e 28 de Maio, Jornadas Locais no concelho do Porto Moniz. Durante estes dois dias serão realizadas visitas e acções centradas na proximidade e na realidade local. Esta quinta-feira, pelas 15h15, os social-democratas visitam as obras de requalificação do Hotel Moniz Sol, junto ao porto do Porto Moniz.

CULTURA

19:00 – ‘À Conversa com RIGO 23’

Na Galeria Anjos Teixeira realiza-se uma iniciativa cultural – intitulada ‘À Conversa com...’, com o artista plástico RIGO 23 – integrada na Exposição ‘Miragem’, que está patente neste espaço, sito à Rua João de Deus, no Funchal. Em conversa aberta sobre percursos de vida, itinerários estéticos e correntes culturais, este encontro com RIGO 23 abre uma nova proposta de diálogo com criadores culturais que interagem com a cidade e com os cidadãos.

16:30 e 18:00 - Marca de água estreia Bienal Internanacional de Arte de Gaia

A Galeria Marca de Água estreia pela primeira vez no Funchal o Pólo da Bienal Internacional de Arte de Gaia, com a inauguração de novas duas exposições em simultâneo, uma colectiva e outra individual, pelas 18 horas.

A exposição coletiva ‘Pólo do Funchal da Bienal Internacional de Arte Gaia 2021’ reúne cerca de duas dezenas de obras - pintura e instalação - e um painel de luxo, contando com a participação de Bárbara Carreira de Sousa, Carla Cabral, Fátima Spínola, Francisco Timóteo, Gonçalo Ferreira de Gouveia, Guareta Coromoto, Luísa Spínola, Marco Fagundes Vasconcelos, Teresa Jardim, Violante Saramago Matos (que também expõem individualmente), entre outros artistas que integram a colecção da galeria.

Também no âmbito desta programação a escritora e pintora Violante Saramago Matos irá apresentar, pelas 16:30, um livro intitulado ‘Escritas da Pandemia com caneta e pincel’ que contempla uma mostra de trabalhos de desenho e fotografias que ilustram os textos do livro, realizados durante o ano transacto.