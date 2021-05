Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 26 de Maio

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, o Hospital da Luz Funchal, à Rua 5 de Outubro.

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, estará presente na inauguração do Mercado de Usados, da ACIF, pelas 18 horas, na Praça do Povo – Cais 8, no Funchal

A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, irá promover, no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Ambiente as Conferências do Ambiente e Acção Climática, a partir das 15 horas, na gare Marítima Internacional.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado e a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, estarão presentes, pelas 10 horas, na apresentação do Projeto ‘N.A.D.A’ - Não ao Desperdício Alimentar.

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

A ALM acolhe, pelas 16h30, a 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura. Já, pelas 16 horas, recebe a 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

O Europe Direct Madeira organiza, pelas 15 horas, no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos, o evento de apresentação da nova geração 2021-2025 da rede Europe Direct.

A cerimónia de entrega de Certificado Madeira Safe to Discover à Bragados - Exploração de Snack-bares e Restaurantes acontece, pelas 15 horas, no Bragado’s Restaurante.

A CDU organiza, às 11h30, junto aos estúdios da RTP/Madeira, nas Madalenas, uma iniciativa política regional sobre a situação dos trabalhadores precários.

A Associação Musical e Cultural Xarabanda apresenta, pelas 15 horas, a sua mais recente edição: o livro 'História da Música na Madeira', da autoria de Paulo Esteireiro. A apresentação será feita pelo antropólogo Jorge Torres e decorrerá na sede da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na travessa das Capuchinhas.