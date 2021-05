Tome nota da agenda deste sábado, dia 22 de Maio

Direcção Regional das Comunidades celebra Dia da Interculturalidade

A Direcção Regional das Comunidades celebra o Dia da Interculturalidade, com um programa on-line, a partir das 21 horas, no canal Na Minha Terra.

JPP em iniciativa política nos Reis Magos

O JPP realiza, pelas 11h30, uma iniciativa política na Praia dos Reis Magos para abordar a temática da requalificação dos Reis Magos. A iniciativa terá como porta-voz Filipe Sousa.

Rodrigues assiste a concerto do Quarteto de Cordas Pedro Marques

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, assiste, pelas 21h30, ao concerto do Quarteto de Cordas Pedro Marques, integrado no projecto Parlamento Musical, que terá lugar no largo da Assembleia Legislativa da Madeira, junto à capela de Santo António da Mouraria.

ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove concerto

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto, pelas 18 horas, na Sala Azul do Centro de Congressos da Madeira.

Festa da Cebola em formato on-line

A Festa da Cebola realiza-se, pelas 18 horas, em, formato on-line.

‘Casting’ no In Mountain Country House para seleccionar duas modelos

O In Mountain Country House, no Caniço recebe, a partir das 14h30, o ‘casting’ para seleccionar duas madeirenses, que irão representar a Região em eventos de moda mundiais através da agência de modelos High Couture Model, que está sediada em Londres.

As candidatas seleccionadas irão também participar no Madeira Fashion Weekend, que, este ano, se realiza nos dias 20 e 21 de Novembro, no rooftop do Pestana CR7 Funchal. Recorde-se que a embaixadora do evento é Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo.

O painel de jurados é constituído por Iris Rodriguez, directora da agência High Couture Model, que fará também parte da produção do Madeira Fashion Weekend, assim como com Francis Cardoso, bailarino, cantor e CEO do Madeira Fashion Weekend, Yvonne Cardoso, bailarina e CEO do Madeira Fashion Weekend, Lucilia Couture, estilista, e Yildiz Beauty, consultora de beleza. Esta última fará uma pequena demonstração após o 'casting'.

Espectáculo de comédia 'Basta que Sim' na Ponta do Sol

A Associação Avesso e a JPRamos Produções apresentam, pelas 18 horas, o espectáculo de stand-up comedy 'Basta que Sim', no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol. O espectáculo é protagonizado pelo humorista madeirense João Pedro Ramos.

Conservatório promove concertos na Sé

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira inicia, pelas 12 horas, o ‘Ciclo de concertos na Sé’, uma iniciativa que surge após um desafio lançado pelo Cónego da Sé do Funchal. A primeira sessão será um ‘Concerto de Órgão’, protagonizado por Paulo Silva e Diogo Silva. A entrada é gratuita, mas limitada às regras de funcionamento do local do evento.

Campeonato da Europa de Natação Adaptada Madeira

Prossegue o Campeonato da Europa de Natação Adaptada Madeira, nas piscinas olímpicas da Penteada.