A Madeira registou hoje a 72.ª morte por Covid-19 segundo comunicado enviado há pouco pela Secretaria regional da Saúde

"No dia 25 de maio temos a informar o falecimento de uma doente com COVID-19 (90 anos), com comorbilidades associadas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, proveniente de um lar de idosos.

A Região contabiliza até à data, um total de 72 óbitos associados à COVID-19.", pode ler-se no comunicado.