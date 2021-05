Fábio China renova por dois anos com o Marítimo

O Marítimo está já a preparar a nova temporada e Fábio China foi o primeiro jogador, daqueles que se encontra em final de contrato, a renovar o contrato que cessava no final do mês de Junho. O jogador madeirense, 28 anos, renovou por mais dois anos, pelo que será jogador do Marítimo até 2023.

Recorde-se que Fábio China chegou ao Marítimo, proveniente do Estrela da Calheta, na temporada de 2014/15, para jogar então na equipa C. Na temporada seguinte, após ter assinado o seu primeiro contrato profissional, foi promovido à equipa B, pela qual alinhou em 29 jogos e anotou dois golos. Nesta mesma época (2015/16) teve a sua primeira aparição na equipa principal, ao ser titular em Moreira de Cónegos na derrota verde-rubra por 1-2. Era treinador Nelo Vingada.

Duas épocas depois conquista o seu espaço na equipa A. Foi em 2016/17, em que alinha em 13 jogos, ainda com cinco passagens pela equipa B. Fábio China tem já 91 jogos pela equipa principal do Marítimo em todas as competições, 18 dos quais na temporada que finda.