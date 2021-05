Nove pessoas, incluindo o autor dos tiros, morreram hoje num tiroteio, numa cidade do estado norte-americano da Califórnia, segundo o porta-voz do Gabinete do xerife do Condado de Santa Clara, Russel Davis.

Russel Davis explicou também que há vários feridos, alguns deles em estado grave.

O incidente ocorreu em San Jose, cidade localizada no estado da Califórnia, quando um atirador abriu fogo numa linha férrea.