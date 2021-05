Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 19 de Maio

Albuquerque visita Companhia Nova de Aguardente

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, a Companhia Nova de Aguardente Lda., ao Parque Empresarial da Ribeira Brava, pavilhão 18.

Pedro Calado visita cais da Madalena do Mar

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, pelas 16 horas, o cais da Madalena do Mar.

Sessão plenária na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

Entrega dos prémios de mérito aos estudantes do 'Liceu'

A cerimónia de entrega dos prémios de mérito aos estudantes decorre, pelas 10h30, na sala de conferências da Escola Secundária Jaime Moniz. O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na iniciativa.

Apresentação do Madeira Training Camp

A apresentação do Madeira Training Camp realiza-se, pelas 12 horas, na Câmara Municipal de Porto Moniz.

3.º webinar do ciclo de conferência 'Sinais de alerta: ouve o teu corpo'

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC) promove, pelas 21 horas, o o 3.º webinar do ciclo de conferência 'Sinais de alerta: ouve o teu corpo', com o tema 'Cancro da Pele e Dia Mundial do Médico de Família'. A iniciativa será transmitida através da página de Facebook do NRM – LPCC.

Inauguração da cobertura do campo de jogos da 'Domingos Dias'

A inauguração da cobertura do campo de jogos da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar Ribeiro Domingos Dias, na freguesia de Santa Maria Maior. Uma obra realizada pela Câmara Municipal do Funchal. A iniciativa acontece, pelas 11 horas, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar Ribeiro Domingos Dias, na freguesia de Santa Maria Maior.

ARAE e ASAE promovem acção conjunta

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) realiza amanhã, partir das 14 horas, no Centro de Estudos de História do Atlântico, uma acção de informação sobre combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, destinada aos empresários do sector de venda automóvel, ourivesarias e galerias de arte. A iniciativa é promovida em conjunto com a ASAE e terá como orador principal o Inspector-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar. A abertura ficará a cargo do Inspetor Regional da ARAE, Luís Miguel Rosa.

Atribuição de apoio financeiro à Associação de Natação da Madeira

A Secretaria Regional da Economia celebra, pelas 11 horas, nas Piscinas Olímpicas da Penteada, o protocolo de atribuição de apoio financeiro à Associação de Natação da Madeira, no valor de 55 mil euros, que visa auxiliar a realização do Campeonato Europeu de Natação Adaptada, a decorrer até ao 22 de Maio, no Funchal.

PCP promove iniciativa política

O PCP realiza um conjunto de acções de contacto com trabalhadores de diversas empresas e locais de trabalho na Região. Às 14h00, junto ao Hospital Nélio Mendonça dará realizar uma conferência de imprensa para apresentar as conclusões desta iniciativa política.

5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais

A ALM recebe, pelas 14h30, a 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

Nacional joga com o Rio Ave

O Nacional defronta, pelas 20 horas, o Rio Ave, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga. A partida terá lugar no Estádio da Madeira, sendo arbitrada por Artur Soares Dias, do Porto.