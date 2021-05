Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 25 de Maio

Albuquerque visita Serviços da Direcção Regional de Educação

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, os Serviços da Direcção Regional de Educação, mais especificamente as instalações das equipas afectas aos diversos projectos de inovação e integração do digital na Educação, à Escola Dr. Brazão de Castro, em São Roque.

Teófilo Cunha entrega diplomas a funcionários da Direcção Regional de Pescas

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, procede à entrega de diplomas a funcionários da Direcção Regional de Pescas que concluíram as 16 horas de formação em boas práticas de higiene e segurança alimentar nas lotas e entrepostos frigoríficos da região. A cerimónia decorre, pelas 11 horas, no edifício da nova lota do Funchal.

Balanço da distribuição de BIOVALOR na RAM

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, irá, às 10h30, ao Mercado Abastecedor da Santa, no Porto Moniz, para abrir mais um local de entrega gratuita à população do correctivo orgânico, 100% natural, designado de BIOVALOR, que apresenta características semelhantes às de um composto orgânico e que é produzido pela empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM). Na oportunidade, será realizado o balanço da entrega já realizada do produto à população madeirense.

CDU realiza iniciativa no Funchal

A CDU desenvolverá, pelas 10h30, uma iniciativa política regional sobre o trabalho e o turismo na Região Autónoma da Madeira, a ter lugar junto ao hotel Pestana Casino Park, no Funchal. O porta-voz da iniciativa será o coordenador regional, Edgar Silva.