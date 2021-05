Polícia Marítima abordou grupo de turistas na zona do Cristo Rei

Elementos da Polícia Marítima abordaram hoje, na zona do Cristo Rei (Caniço) um pequeno grupo de turistas que estava no local. De acordo com o que foi possível apurar junto de testemunhas, um dos elementos do grupo terá tido um comportamento inapropriado.

As autoridades chamaram a atenção e um dos outros turistas terá afirmado que a atitude das autoridades era excessiva e "respondeu à letra". Retiraram ainda as máscaras, o que causou ainda maior celeuma.

As autoridades entenderam tudo como um caso de desrespeito e, pelo menos dois dos elementos do grupo foram levados.