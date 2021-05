Floresta representa 2/3 da área da ilha da Madeira

Na sua intervenção, esta tarde nas 'Conferências do Ambiente e Acção Climática', Nuno Serralha, chefe da Divisão de Florestação e Conservação dos Solos do Instituto das florestas e Conservação da Natureza (IFCN), começou por enaltecer o “trabalho decisivo” realizado por aquele organismo “em prol do futuro da Região”.

Antes de apresentar instrumentos de gestão florestal do IFCN (nomeadamente a faixa de gestão de combustíveis e a central de biomassa), realçou o potencial florestal do território insular.

Com efeito, “a floresta da Madeira representa dois terços da área da ilha”, tornando-a, por isso, mais “vulnerável” aos impactos das alterações climáticas, disse.

Cabe, pois, ao IFCN, fazer a gestão destes cerca 64 mil hectares (através do controlo de pragas e doenças, das espécies invasoras, combate aos incêndios florestais, protecção contra a erosão dos solos, entre outros aspectos).