Albuquerque visita a obra de reabilitação do Cais da Ribeira Brava

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, a obra, agora concluída, de reabilitação do Cais da Ribeira Brava.

Jornadas Locais do PSD

O Grupo Parlamentar do PSD realiza amanhã as Jornadas Locais no concelho de Câmara de Lobos. Às 16h30 realiza-se uma visita à obra do Caminho do Estaleiro (Estreito). As Jornadas Locais são mais uma iniciativa do projeto ‘Mais Cidadania, Melhor Parlamento’, que tem por missão ouvir a população, os autarcas e as forças vivas locais, com o objetivo de identificar os temas e as preocupações sentidas nas diferentes freguesias e concelhos da Região, de modo a potenciar as iniciativas parlamentares do PSD.

Rui Barreto no Porto Santo

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, preside à cerimónia de inauguração da nova loja da MEO na ilha do Porto Santo. O evento terá lugar às 14h30, na Rua João Santana. Pelas 15h30, na Praça do Barqueiro, será inaugurada a Cabine Micro-Biblioteca da Fundação Altice.

Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz

A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz acontece, pelas 14h30, no Salão Nobre do Edifício Paços do Concelho.

Direcção Regional da Madeira do S.T.F.P.S.S.R.A. realiza conferência de imprensa

A Direcção Regional da Madeira do S.T.F.P.S.S.R.A. realiza, pelas 15 horas, uma conferência de imprensa junto à Estátua de João Gonçalves Zarco.

JPP promove iniciativa política

O Juntos pelo Povo (JPP) promove, pelas 10h30, uma iniciativa política junto à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), que terá como porta-voz Lina Pereira. A temática abordada será a segurança social.

CDU realiza apresentação do projecto do partido

A CDU leva a cabo, pelas 17 horas, no Largo do Phelps, a apresentação do projecto do partido 'Respostas para os problemas do presente, soluções para o futuro', onde intervirá Edgar Silva, coordenador regional.

1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 10 horas, a reunião da 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude. Às 12h15 realiza-se a deliberação electrónica da 3.ª Comissão Permanente de Recursos Naturais e Ambiente.