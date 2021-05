Carro embate em viaturas estacionadas e faz dois feridos na Calheta

Um acidente de viação, ocorrido no Caminho do Lombo do Salão, na Calheta, provocou ferimentos num casal com cerca de 70 anos, esta tarde.

O despiste automóvel aconteceu por volta das 16h30, tendo sido mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários da Calheta para o local. A viatura onde seguia o casal despistou-se, acabando por embater noutros carros que se encontravam estacionados nessa via.

As vítimas foram socorridas, apresentando queixas nas costas, tendo sido encaminhadas para o Centro de Saúde e, posteriormente, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.