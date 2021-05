Tome nota da agenda para este domingo, 16 de Maio

11h - A CDU realiza, este domingo, uma acção política para defender o direito à saúde, junto ao Centro de Saúde do Porto Moniz.

Cultura

16h - Termina o projecto 'InMusic no Funchal', que arrancou no dia 11 de Abril. Esta iniciativa, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, consiste numa série de entrevistas e performances periódicas musicais. A programação é constituída por seis episódios. O sexto será lançado este domingo, com Vânia Fernandes que irá interpretar alguns temas, acompanhada musicalmente por Alder Pereira no Piano. A actuação será transmitida no Facebook e YouTube do TMBD e na plataforma RTP Play.

Desporto

15h - Famalicão recebe o Nacional em jogo da I Liga de futebol de Portugal., no Estádio Municipal de Famalicão.

15h - Madeira SAD defronta o Colégio de Gaia em partida da I Divisão nacional de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal.

16h - Marítimo B disputa o Acesso à Liga 3 frente ao Amarante, no Campo da Imaculada Conceição

20h - Marítimo, 13.º classificado, com 34 pontos, é o anfitrião do Vitória de Guimarães, em jogo da 33.ª e penúltima jornada.

Prossegue o Europeu de Natação Adaptada, nas Piscinas Olímpicas do Funchal.