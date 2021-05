EMIR chamada à Estrada Monumental

Uma ambulância e uma viatura da EMIR encontram-se a prestar socorro a uma vítima, no edifício Lidosol, na Estrada Monumental, no Funchal.

As equipas encontram-se neste momento no local, não sendo possível avançar com mais pormenores sobre o sucedido. No entanto, ao que foi possível apurar, tratar-se-á de uma paragem cardio-respiratória.