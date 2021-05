Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 18 de Maio

O executivo municipal visita, pelas 11 horas, a VI edição da 'Semana do Coração', uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que decorre entre segunda e quarta-feira, no Mercado dos Lavradores.

A cerimónia do hastear da Bandeira Verde Eco-Escolas realiza-se, pelas 10 horas, na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.

O Bispo do Funchal irá celebrar, pelas 11 horas, uma eucaristia na Sé do Funchal para assinalar a data de nascimento do Papa João Paulo II. Às 19 horas estará presente na prelecção de D. Teodoro de Faria sobre a vinda do Papa à Diocese do Funchal, que irá decorrer na paróquia do Atouguia, Calheta.

A AARAM - Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira apresenta, pelas 12 horas, o 'Porto Santo Nature Trail' a bordo do navio 'Lobo Marinho'.

O guia para a Cidadania Infantil – 'De [email protected] é que se faz o caminho!', dirigido às crianças do 1.º ciclo, será apresentado, das 14h30 às 15h15, pela secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, na EB1/PE da Nazaré, numa primeira acção de divulgação organizada com a colaboração da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia e que contará com a presença do Diretor Regional de Educação, Marco Gomes.

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

A 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude decorre, pelas 15 horas, na ALM.