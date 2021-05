MEO inaugura nova loja (com muita tecnologia) no Porto Santo

A MEO/ALTICE tem uma nova loja no Porto Santo.

Durante vários anos esteve situada na rua João Gonçalves zarco e agora mudou-se para uma travessa, mesmo ao lado do edifício da Capitania do Porto Santo.

Esta inauguração teve a presença do secretário regional da economia, Rui Barreto e que disse a propósito “ um agradecimento de mais este investimento que é feito na ilha do Porto Santo”

O Porto Santo foi o primeiro município da RAM a ter uma cobertura de fibra óptica a 100%, e esta loja no tempo em que estamos a viver, também revela uma loja moderna e tecnológica e um aspecto importante, ter confiança no Futuro. Rui Barreto, secretário regional da economia

O governante disse que aposta “ no futuro, nas novas gerações que também olham para o Porto Santo, e isto liga-se muito com oportunidades e através da pandemia há oportunidades que emergem e temos de estar atentos, pois a vida é um acelerador permanente e desafios que surgem e um deles, conseguimos agarra-lo bem, na RAM que foi colocar na Madeira e Porto Santo, como um dos dez preferenciais destinos da europa para pessoas poderem trabalhar remotamente ( nómadas digitais).

O Engenheiro Jorge Sequeira por parte da empresa MEO revelou ao DIARIO, a aposta no Porto Santo “ a ALTICE sempre estiveram ligados intrinsecamente” e adiantou que “ há 26 anos e a TMN na altura veio para a Madeira, o Porto Santo em termos de cobertura foi absolutamente estratégico para o crescimento que a TMN teve, também agora, a ilha dourada, foi i primeiro concelho da RAM, a estar totalmente coberto com fibra óptica”.

“Há uma relação de simpatia e de uma ligação de caracter sentimental , mas também económica naturalmente com as pessoas .e com o Porto Sant, nós estamos muito satisfeitos com a nossa actividade, temos excelentes profissionais e são eles a razão de ser do nosso sucesso e é natural que nós queiramos dar continuidade a esse sucesso e a dar a motivação desses profissionais, para que as cisas decorram sempre para melhor, e que seja bom para a ALTICE mas também para os porto-santenses e para quem visita a ilha”.

Já o residente da edilidade Idalino Vasconcelos salientou ao DIARIO, que o “ Porto Santo teve sempre desde o início as comunicações com as grandes cidades portuguesas, tivemos sempre boas e grandes comunicações e ALTICE soube sempre acompanhar este desenvolvimento “.

“Foi a ALTICE que nos colocou a fibra óptica no Porto Santo melhorando assim as comunicações na ilha do Porto Santo, a ALTICE está de parabéns e demostra assim uma grande confiança com os porto-santenses e com todos “, disse ao autarca local.