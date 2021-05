CAO – Centro de Actividades Ocupacionais com novas instalações no Porto Santo

O CAO – Centro de Actividades Ocupacionais vai ter novas instalações no Porto Santo.

Antes, o centro operava numa das salas do Pavilhão Multiusos e passará a funcionar na antiga escola do Farrobo.

Para o efeito, ao início da tarde de hoje foi assinado um protocolo entre a Câmara Municipal e a Secretaria Regional dos Assuntos Socais e Inclusão.

Augusta Aguiar, secretária regional da tutela, disse que “a inclusão social, nomeadamente no apoio à população adulta com deficiência, está sempre na ordem do dia por parte do Governo Regional”.

Segundo a secretária este "é um passo importante na inclusão social".

"Estamos muito gratos à Câmara Municipal que acedeu a esta mossa pretensão para arranjar um espaço condigno, que permita dar as respostas que queremos a esta população", frisou.

Por parte da edilidade, Idalino Vasconcelos adiantou ao DIÁRIO que “este protocolo vai, de certo modo, ajudar bastante o CAO, que tem algumas pessoas com uma certa deficiência”.