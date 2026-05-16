FC Porto B derrotou Benfica B com segunda parte competente
O FC Porto B derrotou hoje em casa o Benfica B, por 2-0, num jogo da 34.ª e última jornada da II Liga portuguesa de futebol em que fez valer a sua competência na segunda parte.
Gonçalo Sousa abriu o marcador, aos 51 minutos, e o seu substituto, Duarte Cunha, fechou a contagem aos 79, após quatro minutos em campo.
O FC Porto obteve a sua terceira vitória consecutiva, subiu ao quinto posto da classificação, sendo por isso a melhor equipa B da prova, e fecha o campeonato com 51 pontos e o Benfica B caiu do nono para o 10.º lugar, terminando a sua campanha com 44 pontos.
O Benfica teve mais bola na primeira parte, mas não teve o espaço necessário para abrir a defesa adversária mais e foi apenas através da velocidade Olívio Tomé no lado esquerdo que a equipa conseguiu algumas aproximações à baliza portista.
O FC Porto apostou na segurança, concentrando forças no seu meio-campo defensivo, soube fechar os caminhos para a sua baliza e deu muito pouco trabalho à defesa encarnada, tendo Tiago Silva assinado o momento de maior aflição para a baliza do lituano Voitinovicius com um bom remate.
Olívio Tomé obrigou Gonçalo Ribeiro a uma defesa atenta aos 41 minutos e abriu a segunda parte com uma mais uma arrancada pela esquerda seguida de um cruzamento que Anísio Cabral, bem posicionado, desaproveitou atirando sobre a baliza de Gonçalo Ribeiro.
O FC Porto B mostrou-se competente aos 51 minutos na sequência de um cruzamento de Mateus Mide que a defesa benfiquista tentou intercetar e não conseguiu, tendo Gonçalo Sousa finalizado à vontade para o 1-0.
Olívio Tomé continuou a remar contra a maré de desinspiração da sua equipa, mas não teve a companhia necessária e exemplo disto foi um lance aos 57 minutos em que Anísio Cabral voltou a ter oportunidade de alvejar com êxito a baliza do FC Porto e se deixou bater por um defensor contrário.
O azar bateu depois à porta da equipa lisboeta com a lesão do central Gonçalo Oliveira, substituído por Martim Ferreira aos 60 minutos, e o Benfica continuou sem ideias e também manietado pelo seu opositor.
O 2-0 chegou aos 79 minutos no seguimento de um canto em que Duarte Cunha aproveitou uma sobra e desferiu um remate forte, batendo o guardião benfiquista pela segunda vez e confirmando, assim, a vitória e a competência geral do FC Porto B na segunda metade deste jogo