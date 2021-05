AICTPS anuncia realização do II Festival Gastronómico Porto Santo 2021

A Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS) anunciou hoje, dia 15 de Maio, que irá realizar a segunda edição do Festival Gastronómico do Porto Santo - Edição dos Santos Populares.

A organização sublinha que a primeira edição deste festival revelou-se um "sucesso" junto da população e visitantes, apesar dos constrangimentos causados pela pandemia.

"Como era de esperar, todas as recomendações e restrições foram cumpridas com a maior responsabilidade em prol da saúde pública", vinca a AICTPS na mesma nota, para justificar a decisão de dar continuidade do certame.

Como sabemos, o mundo enfrenta muitas dificuldades e consequentemente por arrasto a nossa estimada ilha. É hora de reunirmos esforços e não deixarmos morrer o que temos de mais valioso enquanto comunidade e destino turístico. (...) Por conseguinte, encontramo-nos a organizar o próximo Festival Gastronómico com os nossos produtos e iguarias regionais.

O II Festival Gastronómico Porto Santo 2021 contará com um número de participantes superior ao do ano passado. Ao todo juntam-se a este festival mais de 20 estabelecimentos, com as iguarias típicas da região e da época alusiva aos Santos populares.

De referir que estão abertas as inscrições a todos os que desejarem participar.

A AICTPS destaca igualmente que este ano haverá uma "diversificação das áreas artísticas, no que diz respeito à animação nos espaços aderentes". "É com muita satisfação que fazemos questão de apoiar os artistas da terra, como também os nossos costumes e tradições", reitera em comunicado da Associação que pretende ainda "alavancar uma nova fase" para os empresários locais.