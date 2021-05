Nuno Batista propõe centralização da assembleia de voto no Porto Santo

Nuno Batista propõe a centralização das habituais cinco mesas de voto nas próximas eleições autárquicas, em Porto Santo.

O candidato da coligação PSD/CDS lança o desafio para que se altere os locais onde funcionam tradicionalmente as secções de voto para um único espaço “mais amplo e de fácil acessibilidade” e onde esteja garantida a “fluidez das filas de eleitores”, o que segundo o próprio irá permitir que o sufrágio se realize com “melhores condições de segurança sanitária”, não só para os próprios porto-santenses que queiram votar, mas também para “os membros da mesa e delegados das listas candidatas que acompanham e fiscalizam o escrutínio junto das mesas de voto”.

Na óptica do candidato, o local preferencial para que todos possam votar na Ilha Dourada seria o pavilhão que se localiza junto à escola básica e secundária, e explica o porquê.

“Que se centralize as cinco secções de voto no único espaço capacitado para dar uma resposta eficiente e segura do ponto de vista sanitário, que em nosso entender é o pavilhão multiusos”, vinca Nuno Batista, desafiando as restantes candidaturas a se juntar nesta proposta.

No fundamento desta ideia reside a experiência das últimas eleições presidenciais, realizadas a 24 de Janeiro, dia em que votaram 2.358 pessoas na ilha. Segundo entende a candidatura da coligação ‘Acredita Porto Santo’, o referido sufrágio demonstrou que “com uma afluência às urnas de aproximadamente 50% dos eleitores” - em Janeiro estavam inscritas 5.173 pessoas - “geraram-se filas de espera pouco usuais para este registo de afluência, pois o acto eleitoral obedeceu a uma série de protocolos de segurança sanitária que o tornaram mais moroso”, explica.

Com cerca de 200 lugares para estacionamento e uma área que compreende aproximadamente 15 mil metros quadrados, Nuno Batista alerta ainda para que todos tenham “em consideração que tradicionalmente as eleições autárquicas são as que têm maior afluência de eleitores, pelo que nas mesmas circunstâncias é de prever longas filas de espera em pleno Outono, a que acresce relativamente às últimas eleições presidenciais a presença no interior da secção de voto dos delegados de cada lista concorrente às eleições, além dos cinco membros que compõem a mesa de voto”.

Nesse sentido, “há que garantir o distanciamento social entre estes intervenientes e simultaneamente dispor de diferentes acessos de entrada e saída à secção de voto”.

Como as salas de aula das antigas escolas do Farrobo e da Vila são de pequena dimensão e fraca ventilação é para nós evidente que numa eleição que se prevê ainda sob a influência pandémica, estaremos a falar de nove a dez pessoas em permanência no seu interior para além do eleitor, pelo que consideramos inadequada a manutenção daqueles espaços para a realização do acto eleitoral. Nuno Batista

Refira-se que a Assembleia de Voto na Ilha Dourada é composta por cinco secções: duas na antiga escola da Vila, duas na escola situada no Campo de Baixo e uma na antiga escola do Farrobo.