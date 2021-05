Ingleses 'atacam' o Porto Santo esta segunda-feira

Após largos meses sem voos nacionais e internacionais, prevê-se uma segunda-feira, de 17 de Maio, movimentada no Aeroporto do Porto Santo, com o regresso dos turistas britânicos.

O primeiro voo, proveniente de Londres – Gatwick tem chegada prevista para as 09h45. Trata-se de um Boeing – B 737 – 800, com capacidade para 189 pessoas.

Os turistas ficarão hospedados no hotel Pestana Dunas Porto Santo.

Ainda neste mês de Maio, está prevista a chegada de um charter da SATA à ILha Dourada, que vai operar com um A–320.

Já no início de Junho são esperados mais voos italianos e dinamarqueses, além de outros charters.

Em Julho, chegarão mais charters e aumentarão também os voos da TAP para o Porto Santo.

A maioria destes voos irá prolongar-se, até finais de Setembro ou, eventualmente, Outubro.