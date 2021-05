PPM manifesta-se contra a proposta de eliminação das 5 assembleias de voto no Porto Santo

O PPM responde a uma notícia que avançava “uma proposta de um candidato à Câmara Municipal do Porto Santo, que sugeria a eliminação das cinco assembleias de voto, concentrando tudo num só pavilhão”, segundo comunicado do partido.

A equipa independente apoiada pelo PPM Madeira, juntamente com o próprio partido, mostra-se contra essa proposta, alegando que “vai contra todos os aspectos de liberdade que vivemos em Portugal.”

“Nesta época de muitas incertezas em que vivemos, e derivado ao esforço de todos os cidadãos porto-santenses que praticamente ficaram isolados do resto do mundo em tempo de covid-19, e esta pandemia em que vivemos é inadmissível concentrar cerca de 5 mil habitantes a votar numa só mesa de voto, isto numa altura em que já estamos a tentar uma abertura lentamente e com receios de uma nova vaga”, afirma o PPM em comunicado.

“Não achamos correcto que as gentes de Porto Santo tenham que, para exercer o seu direito de cidadania, se ‘amontoar em’ um só espaço, para além de sentirmos que iria haver muita falta de transparência na contagem dos boletins de voto controlado só por meia dúzia de pessoas”, conclui o partido.