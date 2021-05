Barcelona dá a volta ao marcador em Valência e cola-se ao Real Madrid

O Barcelona venceu hoje fora o Valência (3-2), na Liga espanhola de futebol, com Messi em destaque, e segue no terceiro lugar com os mesmos pontos do Real Madrid e a dois do líder Atlético de Madrid.

Os cinco golos deste encontro de 34.ª jornada da La Liga só surgiram na primeira parte, com Gabriel Paulista a abrir a contagem aos 50 minutos, para a formação valenciana, mas com Messi a igualar pouco depois, aos 57, numa jogada de insistência após ter desperdiçado uma grande penalidade. O avançado francês Antoine Griezmann adiantou o Barcelona aos 63 e, seis minutos depois, Messi bisou, com o médio Carlos Soler a reduzir aos 83, e a vitória já não fugiu ao Barcelona. Os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes foram titulares no Valência, enquanto Ferro não saiu do banco, tal como o compatriota Trincão, do lado do 'barça'.

O Barcelona, terceiro classificado, soma agora 74 pontos, os mesmos que o Real Madrid (segundo), e está a dois do Atlético de Madrid. Por seu turno, o Valência está em 14.º lugar com 36 pontos e já não vence há cinco partidas.

Nos outros jogos do dia em Espanha, o Valladolid (17.º com 31 pontos) e o Bétis (sétimo com 51), com William Carvalho como suplente não utilizado, empataram a uma bola, com golos de Weissman (68) e de Ruibal Garcia (49), respetivamente. O Villarreal ganhou em casa ao Getafe por 1-0, com Yeremi Pino a dar os três pontos aos 79 minutos ao 'submarino amarelo', que está no sexto lugar com 52 pontos. Já o Getafe é 15.º com 34. E o Cádiz (12.º com 40 pontos) foi vencer ao terreno do Granada (oitavo com 45), também por 1-0, com o único golo do jogo a ser apontado por Rubén Sobrino aos 39 minutos.