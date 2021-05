Marcelo vem preparar programa de "vários dias" para o 10 de Junho

O primeiro objectivo da visita de Marcelo Rebelo de Sousa é "apresentar cumprimentos aos órgãos de governo próprio da Região", cumprindo uma deslocação que estava prevista "que acontecesse depois da reeleição e no termo do mandato anterior". No entanto, o Presidente da República, que chegou esta noite à Madeira, diz que "até foi bom que o tempo não o tivesse permitido porque assim é a primeira visita no começo do segundo mandato".

O Chefe de Estado vem preparar o programa do Dia de Portugal que este ano terá o Funchal como palco.

"Dentro de pouco tempo, mês e meio, teremos cá o 10 de Junho e verão que é um programa de vários dias que a Madeira bem merece", informou.

Da agenda de trabalho faz parte um almoço com o presidente do Governo Regional e, depois, uma reunião na Assembleia Legislativa e com a "sua diversidade partidária".

Marcelo Rebelo de Sousa que vista a Região pela 11ª vez, na qualidade de Presidente da República, fez questão de destacar o bom trabalho que está a ser feito para enfrentar a pandemia na Região. Logo à chegada, elogiou as equipas de enfermagem de serviço.

“A Madeira, felizmente está a viver, do ponto de vista pandémico um período muito bom e de viragem, não apenas a recuperação mas uma retoma turística e económica em geral, francamente promissora .É muito motivador, acho que vai ser uma boa surpresa esta transição da Primavera para o Verão." Marcelo Rebelo de Sousa

Questionado sobre se este será um segundo mandato em que exercerá mais a sua magistratura de influência para responder às reivindicações da Madeira, destacou a "proactividade" de Miguel Albuquerque nas reivindicações.

“Cada vez que venho à Madeira, o senhor presidente do GR é um proactivo e tem sempre, duas, três, quatro, cinco ideias novas. É estimulante chegar à Madeira e descobrir ideias promissoras", justificou.

No entanto, as queixas do presidente do Governo Regional não diminuíram de tom.

“Isso faz parte da estratégia do senhor presidente do GR que é sempre sofisticada, quer sempre por pressão nos órgãos da Republica, mas isso é a função dele que tem de resolver os problemas da Madeira", afirmou. Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo também comentou a situação da cerca sanitária em freguesias de Odemira e a necessidade de rever a Constituição no diz respeito à aplicação de medidas de saúde pública, ao abrigo do estado de emergência.