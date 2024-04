Sidras da Quinta da Moscadinha premiadas no Cider World Awards 2024

As sidras da Quinta da Moscadinha, localizada na Camacha, foram premiadas no 'Cider World Awards 2024', concurso mundial de sidras, que decorreu, esta manhã, em Frankfurt, na Alemanha.

Nesta sétima edição, onde foram julgados cerca de 180 produtos de todo o mundo, foram sete as sidras da Quinta da Moscadinha que foram distinguidas com medalhas - quatro espumantes conquistaram o 'ouro', duas fortificadas alcançaram a 'prata' e a sidra natural estagiada em barrica de Vinho Madeira conquistou a medalha de Honra.

Esta renomada competição deste sector contou com um júri internacional de especialistas que provou e avaliou todos os produtos de acordo com o comprovado esquema de 120 pontos da CiderWorld, sendo que as tipicidades específicas de cada país e regional foram levadas em consideração pelo júri.