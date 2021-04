Slobodan Sarcevic dá música hoje em ‘Arts Online’

Depois da dança, canto lírico e música ligeira, a sexta semana do ‘Arts Online, projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, é totalmente preenchida com a actuações a solo de vários artistas da área da guitarra, piano, violoncelo e acordeão.

Para esta segunda-feira, o ‘Arts Online’ proporciona a oportunidade de assistir, a partir das 19 horas, à actuação do professor de acordeão no Conservatório – Escola Profissional de Artes da Madeira, Slobodan Sarcevic que interpreta ao acordeão, ‘Balkan Flavour’, nas escadarias do Palácio de São Lourenço.

O vídeo pode ser visto a partir das 19 horas ou revisto em https://cultura.madeira.gov.pt.