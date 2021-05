Marcelo e Albuquerque vão falar da Revisão Constitucional e de transferências de verbas

Um dos temas que Marcelo Rebelo de Sousa irá ‘degustar’ ao almoço com Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia, marcado para as 13 horas, será a eventual revisão constitucional e o diferencial financeiro entre Açores e a Madeira.

O Presidente da República confirmou que irá abordar o assunto, respondendo aos jornalistas que questionaram o Chefe de Estado quando se dirigia para a capela de Nossa Senhora de Penha de França.

“Vamos ver. Por um lado vamos jogar, por um lado, com o Plano de Recuperação e Resiliência, por outro lado, que é mais importante, com o Plano Financeiro Plurianual”, afirmou aos jornalistas esta manhã antes do encontro com o chefe do executivo insular.

Marcelo recorda que virá mais dinheiro, ano a ano, nos próximos sete anos, no âmbito do quadro plurianual do que vem no Plano de Recuperação e Resiliência. "Há que jogar com os dois, vou ouvir o sr. presidente do Governo Regional”.

De resto disse não ser da sua iniciativa desencadear o processo de revisão constitucional, ‘chutando’ para os partidos essa diligência.

O Presidente da República visita hoje a Madeira para "apresentar cumprimentos às autoridades" das regiões autónomas, um dia depois de se ter deslocado aos Açores.

Marcelo Rebelo de Sousa estará no Funchal, cidade onde estão previstos os encontros com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o representante da República, Ireneu Barreto, e partidos políticos.

Esta é a primeira vez que Marcelo se desloca aos Açores e à Madeira no seu segundo mandato como Presidente da República, iniciado em 09 de março deste ano, após ter sido reeleito nas presidenciais de 24 de janeiro, à primeira volta, com 60,67% dos votos expressos.

Foi Miguel Albuquerque quem revelou, na quinta-feira, a informação da visita do Presidente, aos Açores e à Madeira.