Dia da Mãe assinalado com surpresa no Centro de Vacinação do Funchal

Utentes e profissionais de saúde foram hoje surpreendidos por um momento musical no Madeira Tecnopolo, numa homenagem do Serviço Regional de Saúde a todas as mães, neste primeiro domingo de Maio.

Enquanto decorria a vacinação contra a covid-19 ouviu-se cantar o tema 'Mãe Querida', pela voz de Laura Paixão.

A par do momento musical, houve também distribuição de flores, gentilmente cedidas à equipa de vacinação por uma florista do Funchal.

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil esteve ainda no local para agradecer todo o trabalho desenvolvido pelas mães, profissionais da área da Saúde.

Veja as fotos: