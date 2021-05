É “prudente” e “justificável” manter o recolher obrigatório

Atendendo aos “valores da vida e da saúde”, Marcelo Rebelo de Sousa considera “prudente” e “justificável” manter o recolher obrigatório na Região depois de ter decretado o fim do Estado de Emergência.

O Presidente da República lembrou que essa situação já aconteceu no ano passado em território nacional, admitindo ser sempre “difícil” conciliar o “direito das pessoas e os direitos fundamentais que é o direito à vida e o direito à saúde, mas é prudente e é a chave de se ter conseguido quebras de mortes e de internamentos e de cuidados intensivos”.

“É tão importante que os direitos dos cidadãos é justificado pelo facto de ser possível defender esses valores”, complementou esta manhã antes de assistir à missa dominical na Capela de Nossa Senhora da Penha de França na companhia do Representante da República, Ireneu Barreto.

Antes, no percurso a pé desde o hotel até ao templo disse que desde que votou a autonomia como constituinte criou com os Açores e com a Madeira um laço de amizade.

O Presidente da República visita hoje a Madeira para "apresentar cumprimentos às autoridades" das regiões autónomas, um dia depois de se ter deslocado aos Açores.

Marcelo Rebelo de Sousa estará no Funchal, cidade onde estão previstos os encontros com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o representante da República, Ireneu Barreto, e partidos políticos.

Esta é a primeira vez que Marcelo se desloca aos Açores e à Madeira no seu segundo mandato como Presidente da República, iniciado em 09 de março deste ano, após ter sido reeleito nas presidenciais de 24 de janeiro, à primeira volta, com 60,67% dos votos expressos.

Foi Miguel Albuquerque quem revelou, na quinta-feira, a informação da visita do Presidente, aos Açores e à Madeira.

Percorra a galeria para ver as fotos da primeira saída do Presidente da República na Madeira, neste domingo, 2 de Maio: