25 de Abril "tornou possível uma cultura real", diz a ministra da Cultura

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse que o 25 de Abril "tornou possível uma cultura real".

"Uma das grandes conquistas sociais da Revolução foi o melhor e o mais democrático acesso à educação e à cultura", disse no evento cultural internacional 'Da democratização à democracia cultural, repensar instituições e práticas', que decorre no Porto Santo.

Já o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, destacou a importância de "promover uma visão cultural que valorize o pluralismo, o conhecimento do público, da inclusão, da participação, da coesão social e da cidadania".

"Estou certo que aqui a partir desta ilha da Região Autónoma da Madeira, 600 anos depois de Portugal se ter virado para o Atlântico e para o mar aberto, haverá a visão, a vontade e a energia necessárias para concretizar os objectivos da conferência, designadamente promover uma visão cultural que valorize o pluralismo, o conhecimento do público, da inclusão, da participação, da coesão social e da cidadania, pensando estrategicamente sobre o papel da interacção das políticas de cultura e educação", disse o governante.

Por outro lado, Idalino Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, mostrou-se "honrado e agradecido" pela escolha da ilha para a realização desta iniciativa.

"É para mim uma elevada honra estar na sessão de abertura deste importante evento de onde sairá a carta do Porto Santo, um documento estratégico que servirá de orientação consensual para a delineação das políticas e processos culturais mais democráticos no reforço do papel das artes, do património e da educação", frisou.