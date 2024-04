JPP avança com dez prioridades para o Porto Santo

Os candidatos do Juntos pelo Povo (JPP) do Porto Santo apresentaram hoje as dez principais medidas do seu programa eleitoral para a ilha dourada.

Carlos Silva, candidato do JPP pelo Porto Santo, liderou a comitiva composta pela deputada Patrícia Spínola e os deputados Rafael Nunes e Miguel Ganança, tendo a oportunidade de constatar "o cansaço" das pessoas perante a falta de resposta para as necessidades dos Porto-Santenses. "O presente incerto pede uma mudança de prioridades para o Porto Santo. Este é o momento de construir um futuro para as novas gerações", referiu.

Não temos qualquer dúvida de que este é o momento. Precisamos assegurar que os porto-santenses terão as oportunidades e todas as garantias de equidade que se prendem em dez áreas qfundamentais Carlos Silva, candidato do JPP pelo Porto Santo

Confira em seguida as dez prioridades avançadas:

– nos Transportes, criação de uma tarifa desportiva na Região e a inclusão do trajecto Porto Santo - Funchal no subsídio de mobilidade aérea;

– na Saúde, a necessidade de criar uma extensão da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências que ajude a combater as drogas e o álcool;

– no Turismo, a aposta concreta no turismo náutico, dinamizando os 9km de fantástica baía como o maior centro náutico desportivo da Europa. É, ainda, de vital importância a remodelação da marina do Porto Santo, de forma a captar os milhares de veleiros e barcos desportivos que cruzam o Atlântico e, também, dar condições aos produtores e agricultores do Porto Santo de condições dignas para exposição e comércio dos produtos típicos da Ilha;

– no âmbito social, alargar a resposta social, garantindo estruturas residenciais para idosos com, pelo menos, mais 100 camas;

– na Educação, tornar prioritário dotar a ilha de mais recursos humanos e melhores materiais nas escolas; é importante também recuperar o brio do desporto Porto-Santense, apoiando e recuperando as infra-estruturas da Ilha, com particular destaque para o Complexo Desportivo José Lino Pestana e o Estádio de Desportos de Praia do Penedo do Sono, ambos degradados e abandonados;

– na Justiça, garantir uma justiça próxima dos cidadãos, pelo que o Tribunal do Porto Santo tem que recuperar as competências perdidas;

– no Ambiente, combater a erosão dos solos e recuperar a paisagem em sítios icónicos como as Reservas Naturais dos ilhéus, a preservação do complexo dunar e a recuperação dos muros de croché.

– na Política, reforçar a necessidade de ouvir os Porto-Santenses com a criação de um Conselho de Ilha;

- na Segurança, garantir a segurança dos cidadãos, com a urgente requalificação da esquadra de Polícia, para que seja digna dos agentes, dos residentes e de todos os que nos visitam.