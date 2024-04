Preço da gasolina sobe e gasóleo desce na Madeira

Na próxima semana, na Madeira, o preço da gasolina irá subir enquanto o preço do gasóleo sofre um ligeiro decréscimo.

A gasolina super sem chumbo IO 95 custará 1,699 euros por litro (+0,011 €). Já o gasóleo rodoviário 1,371 euros por litro (-0,019 €) e o gasóleo colorido e marcado 1,053 euros por litro (-0,019 €).

A actualização dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis foi publicada, hoje, JORAM e no site da Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), e vai estar vigor desde as 0 horas da próxima segunda-feira, 29 Abril, até às 23h59 do dia 5 de Maio domingo.