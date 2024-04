Helena Leal realça aposta do Funchal no apoio à juventude e ao associativismo

As tunas participantes no EncanTunas – Festival de Tunas Femininas da Madeira, que se realiza de hoje até amanhã– foram recebidas, esta tarde, na Câmara Municipal do Funchal.

Nesta edição são quatro as tunas que vêm de fora da Região para participar neste evento, mormente do norte do país, Porto e Cávado e Ave.

Refira-se que a Tuna D’Elas, entidade organizadora, tem já 27 anos, tendo tido um apoio de 1.500 euros para este evento e aquisição de instrumentos ao abrigo do Regulamento Municipal do Associativismo.

Presente na recepção, a vereadora Helena Leal realçou aposta do Funchal na Juventude, até porque, consoante explicou, a autarquia tem "consciência de quanto nos acrescentam e da importância que assumem no futuro da nossa cidade".

A vereadora, que tutela a Educação e Juventude, entre outros pelouros, apontou ainda que "o associativismo juvenil será sempre um instrumento de relevância para que os nossos jovens possam experienciar, em contexto real, os desafios da sociedade, desenvolvendo skills importantes na sua trajectória cívica e social", acrescentando que a CMF aumentou o apoio ao associativismo em quase 500%, "valor que fala por si e reitera esta nossa forma de olhar a Juventude".