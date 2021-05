IFCN pede distância de lobo marinho no Paul do Mar

Numa curta nota de imprensa a propósito do lobo marinho que tem sido visto com alguma regularidade no Paul do Mar, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) pede para que as pessoas mantenham distância.

Lobo Marinho reaparece no Paul do Mar No espaço de uma semana e meia um lobo marinho foi avistado no calhau do Paul do Mar, inclusive este exemplar que, aparentemente, poderá ser o mesmo que visitou a localidade há poucos dias, “está, desde as 15 horas, apanhar banhos de sol”, revelou o presidente da Junta de Freguesia.

"Trata-se de uma fêmea com cerca de 20 anos que está a ser acompanhada pelos Vigilantes da Natureza e por um veterinário", explica sem dar mais pormenores sobre o estado de saúde do mesmo.

E apela: "O Instituto de Floretas e Conservação da Natureza reconhece o carinho que a população tem por este animal que é também um símbolo da nossa Região, mas apela para que as pessoas mantenham a distância deste animal."