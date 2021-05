Vídeo mostra operação montada pelo IFCN para medicar lobo-marinho

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) divulgou, este domingo, um vídeo que mostra a operação montada para assistir ao lobo-marinho que deu à costa no Paul do Mar.

A nota remetida às redações dá conta de que "técnicos e vigilantes da natureza do IFCN, com o apoio de um veterinário da Direcção Regional da Agricultura , tiveram ontem uma intervenção de elevada complexidade para ministrar um antibiótico e vitaminas a um lobo marinho debilidado no Paul do Mar".

O IFCN revela ainda que "este animal tem mais de 20 anos, pelo que o seu estado de saúde encontra-se, muito provavelmente, relacionado com a sua idade" e lembra que "os lobos marinhos vivem, em média, pouco mais de 20 anos".

Num comunicado anterior, o IFCN havia adiantado que o animal tratava-se de uma fêmea, que estava a ser acompanhada pelos Vigilantes da Natureza e por um veterinário, apelando ainda às pessoas que mantivessem a distância:

O Instituto de Floretas e Conservação da Natureza reconhece o carinho que a população tem por este animal que é também um símbolo da nossa Região, mas apela para que as pessoas mantenham a distância deste animal.

O lobo-marinho tem sido avistado com alguma regularidade, ao longo das últimas semanas, no calhau do Paul do Mar.