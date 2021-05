Marcelo vem ao 10 de Junho e volta à Região a 19 do mês seguinte

Num encontro que levou mais de duas horas com o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Rebelo de Sousa estará de volta à Região a 19 de Julho para assinalar os “45 anos do parlamentarismo da Madeira”, anunciou no final de sessão que decorreu na presença dos cinco partidos com assento no hemiciclo.

Depois de um brinde com Vinho Madeira, o Chefe de Estado diz ter assistido a um sentido de “convergência e de unidade” entre as forças políticas em torno de diversas matérias, nomeadamente na Revisão do Estatuto Politico Administrativo ou Lei das Finanças Regionais e abertura para dialogar com o parlamento açoriano, sintetizou.

Recorde-se que antes, de 19 de julho, presidirá o Dia de Portugal, que se celebra a 10 de Junho, decorre na Região.