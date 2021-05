Marcelo já chegou à Madeira

Com algum atraso, chegou à Madeira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vindo dos Açores. O voo presidencial aterrou pouco depois das 22h30 horas no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Marcelo Rebelo de Sousa terá amanhã uma intensa agenda com audiências com o Representante da República, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e com o presidente do Governo Regional.

Esta visita aos dois arquipélagos foram justificados porque "na sequência da tomada de posse, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa irá apresentar cumprimentos às autoridades das duas regiões autónomas".

Refira-se que estas deslocações à Madeira e aos Açores tinham sido adiadas, há cerca de dois meses, ainda antes de terminar o anterior mandato e tomar posse para o novo, por causa das condições atmosféricas.