“Das obras mais importantes para o futuro do concelho de Câmara de Lobos”, diz Albuquerque

“Das obras mais importantes para o futuro do concelho de Câmara de Lobos”. Foi assim que o presidente do Governo Regional classificou a obra de conclusão da via expresso entre o Jardim da Serra e o Estreito de Câmara de Lobos, a ser retomada este Verão.

Depois de percorrer de carro o último túnel desta ligação que está suspensa, Miguel Albuquerque destacou a importância de retomar e concluir a obra, cuja abertura ao tráfego prevê possa acontecer em “Outubro ou Novembro” de 2022, empreitada que permitirá também criar uma variante ao centro do Estreito de Câmara de Lobos, trazendo grandes benefícios ao nível das acessibilidades às populações destas localidades.

Financiada pelo Fundo de Coesão, o investimento de 17 milhões de euros “corresponde a um sentido de justiça” para as populações nas zonas altas de Câmara de Lobos, por reconhecer que é “fundamental para a coesão económica e social e qualidade de vida” dos residentes nas duas freguesias altas do concelho.