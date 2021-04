Fim do Estado de Emergência não colide com recolher obrigatório, assegura Albuquerque

O presidente do Governo Regional assegura que o fim do Estado de Emergência anunciado pelo Presidente da República não colide com o recolher obrigatório (entre as 23 e as 05 horas, a partir do dia 2 de Maio, domingo, incluindo os fins-de-semana) na Região pelo que considera que não fica comprometido uma vez que existem premissas no quadro legislativo que contorna esta situação.

"Não pode ficar, temos de encontrar uma solução", adiantou o governante lembrando que o primeiro-ministro não anunciou que irá haver um desconfinamento total, logo considera que o próximo passo será a opção pelo Estado de Calamidade” garantindo desta forma uma base normativa e legal como é o recolher obrigatório.

Ainda assim admitiu que, caso o governo de António Costa não tome este rumo prometeu existe sempre alternativa no âmbito normativo da Protecção Civil regional.