Lesados do Banif voltam a pedir ajuda a Marcelo

Uma delegação da Associação de Lesados do Banif (ALBOA), liderada por Daniel Caires, entregou hoje ao Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto, uma carta dirigida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem uma visita agendada para este domingo à Região Autónoma da Madeira.

Irineu Cabral Barreto assegurou que entregará pessoalmente a missiva a Marcelo, tendo frisado que está bastante sensibilizado com as pretensões da ALBOA, até porque conhece de perto "várias pessoas que perderam todas as suas economias com a resolução do Banif".

Na carta, a ALBOA pede ao Presidente da República que envide todos os esforços possíveis para que se encontre uma solução para estes lesados.

Na mesma missiva, os lesados do Banif queixam-se do mutismo e ausência de diálogo do gabinete do primeiro-,inistro, há mais de um ano, depois de um período inicial em que encontraram em António Costa um apoio.

Os lesados do Banif consideram que a pandemia não é motivo para a falta de diálogo, solicitando ao menos um sinal de esperança ou a assumpção de um prazo para a solução, que passará necessariamente pelo Governo, através da concessão da garantia financeira necessária para a constituição de um Fundo de Resolução de Créditos junto da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).