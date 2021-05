As primeiras palavras de Marcelo Rebelo de Sousa foram para as equipas que têm estado no combate à pandemia de covid-19, nomeadamente os profissionais instalados no Aeroporto da Madeira há vários meses.

Aos jornalistas, o Presidente da República acredita que "felizmente estamos na ponta final da pandemia" e que agora, depois de ter sido dos primeiros a apanhar com a variante britânica, seremos os primeiros a sair desta situação.

Despois de abordar vários assuntos do momento, o Chefe de Estado português seguiu no carro oficial do representante da República rumo ao Funchal. Marcelo despediu-se dos jornalistas e, já agora, dos madeirenses, com um "Boa noite e bom fim-de-semana".