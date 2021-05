Sargento-chefe benfiquista põe recrutas a saudar Sporting na Madeira

Foi um momento de grande 'fair play' aquele que se protagonizou no Regimento de Guarnição N.ª 3, na Madeira. Um sargento-chefe, que é benfiquista, colocou todos os elementos que pertencem ao curso de formação geral comum de praças (recrutas) a saudar o campeão Sporting com o famoso cântico 'Só eu sei porque não fico em casa'.

A informação foi avançada ao DIÁRIO por um militar, que lamenta o facto de o vídeo ter ficado “completamente descontextualizado” e alvo de críticas nas redes sociais, onde acabou por viralizar e ser alvo de observações negativas, sobretudo depois de alguns meios de comunicação social terem desvirtuado aquilo que se passou no RG3.

Acontece que naquele exacto momento os recrutas encontravam-se numa instrução de canto do hino nacional e como este sargento-chefe tem “uma forma diferente de ver as coisas decidiu fazer uma “brincadeira”, tal como se sucede em todas as recrutas “de forma a deixar o pessoal mais à vontade e relaxar antes da instrução, para não estarem lá nervosos e com medo devido ao resto das instruções na recruta”.

Resumindo, esta foi uma forma dos recrutas interiorizarem melhor a instrução “para que no juramento de bandeira 'brilhem' durante o cântico do hino”. Aliás, se repararmos no vídeo, há pessoas até a dizer que “aquilo deve ser a melhor instrução que eles vão ter na recruta toda”.