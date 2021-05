José António Garcês – que em 2013 e 2017 concorreu e venceu a presidência da Câmara Municipal de São Vicente como independente – está de volta aos palcos do PSD-M e fez notar a sua satisfação por candidatar-se, pela última vez, a esta autarquia, “pelo seu Partido”.

Oportunidade que fez questão de agradecer, hoje, durante a sua intervenção no Conselho Regional do PSD/M, com palavras de apreço dirigidas ao Partido e a Miguel Albuquerque.

“É bom estar aqui, naquele que é e sempre foi o meu Partido”, disse José António Garcês, afirmando que assume o compromisso com satisfação e obviamente para continuar a cumprir aqueles que são os seus objectivos à frente do concelho de São Vicente, mas, acima de tudo, os objetivos do PSD/M.

“Assumo este compromisso por São Vicente e pelas pessoas de São Vicente e assumo o compromisso de implementar, obviamente, aquelas que são as políticas do PSD/M”, frisou, ainda, o candidato, confiante num bom resultado e sublinhando que o facto de se candidatar pelo seu Partido e de acreditar no concelho que atualmente lidera torna o processo muito mais fácil e aliciante.

“Tenho a certeza de que, quando nós gostamos do nosso concelho e das pessoas do nosso concelho, esse trabalho é muito mais fácil”, rematou.