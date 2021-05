Tome nota da agenda desta quinta-feira, 13 de Maio

Eleição dos corpos gerentes do Sindicato dos Professores da Madeira

Esta sexta-feira, realizam-se as eleições dos corpos gerentes do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) para o triénio 2021/2024.Neste acto eleitoral, serão eleitos os membros da Direção, da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal.

09:30 - Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais

Os deputados da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais reúnem-se, no Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 09h30, para, entre outros assuntos, ouvir o coordenador da Unidade de Psicologia do SESARA, Carlos Renato Nunes Mendonça, sobre o requerimento da autoria do PSD, intitulado ‘Respostas públicas no âmbito da saúde psicológica dos utentes do Serviço Regional de Saúde’.

11:30 - Apoios à Beneficiação de Habitações de Famílias Carenciadas na Ribeira Brava

Pedro Calado preside, à entrega dos Protocolos para a Atribuição de Apoio à Beneficiação de Habitações de Famílias Carenciadas, no concelho da Ribeira Brava. Trata-se de um projecto vencedor do primeiro Orçamento Participativo da Madeira (OPRAM). A cerimónia, que contará com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, tem lugar, pelas 11:30, na sede da Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava (ADBRAVA).

12:00 - Jornadas Locais GP PSD Madeira em Machico

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza, nos dias 13 e 14 de Maio, Jornadas Locais, no concelho de Machico. Durante dois dias serão realizadas visitas e acções centradas na proximidade e na realidade local, com destaque, para a visita à Unidade Autónoma de Gelo, na Lota do Caniçal, esta quinta-feira, às 12 horas.

13:00 - Reunião de Câmara CMF

A Reunião de Câmara desta semana no Funchal irá realizar-se, esta quinta-feira, nos Paços do Concelho do Funchal, sendo as conclusões apresentadas às 13 horas.

15:00 - Reunião da 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude

Os deputados da 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude reúnem-se, no Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 15 horas, para uma audição parlamentar com a presença da gerente da Letras de Coragem, Lda., Rosário Martins e do director do Funchal Noticias, Emanuel Silva, sobre o Requerimento, da autoria do PSD, intitulado ‘Apoios à Comunicação Social Privada’.

15:00 - Iniciativa CDU

A CDU realiza, pelas 15 horas, junto à Estação dos Viveiros (nas instalações da Câmara Municipal do Funchal), uma iniciativa política sobre “a necessidade urgente de fazer cumprir direitos fundamentais dos trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal”.

17:00 – Inauguração do Musa Lounge Bar

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente, pelas 17 horas, na abertura de um novo estabelecimento comercial, o Musa Lounge Bar, na Rua Imperatriz Dona Amélia, no Funchal.

19:00 - Apresentação da candidatura do PS na Calheta

A apresentação da candidatura do PS-Madeira às próximas eleições autárquicas na Calheta, liderada por Sofia Canha, decorre, esta quinta-feira, no Largo do Jardim do Mar, na Calheta. Serão prestadas declarações à comunicação social pelas 19 horas.

'RED DAY' KW Area Madeira

A KW Area Madeira, a exemplo dos anos anteriores, promove o ‘RED DAY’. Trata-se de um evento que acontece a cada ano, na segunda quinta-feira do mês de Maio, em todas as representações da Keller Williams espalhadas pelo mundo. É um dia em que os consultores aproveitam para retribuírem, através de ações de cariz social, às comunidades em que estão inseridos. Este ano, os consultores da KW Área Madeira vão confecionar mais de mil refeições que serão preparadas e distribuídas em todos os concelhos da RAM, em colaboração com as instituições locais.

CULTURA

10:00 - Sessão de abertura do Seminário ‘Fotografia, Cinema e Arquivos’

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, vai estar presente esta quinta-feira às 10 horas, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira para a sessão de abertura do Seminário ‘Fotografia, Cinema e Arquivos’.

12:00 – Homenagem a Maria Ascensão

O presidente do Governo Regional preside, pelas 12 horas, à cerimónia de descerramento da peça escultórica de homenagem a Maria Ascensão, nas instalações da Casa do Povo da Camacha.

DESPORTO

10:00 - Apresentação do Trail da Ribeira Brava

A Câmara Municipal da Ribeira Brava e o Clube Aventura da Madeira apresentam esta quinta-feira, às 10 horas, no Salão Nobre da Autarquia, o Trail da Ribeira Brava 2021. A apresentação da prova conta com a presença de Ricardo Nascimento, presidente da autarquia, e de diversas entidades ligadas ao desporto, nomeadamente, Direcção Regional do Desporto, Clube Aventura da Madeira e Associação de Atletismo, para além dos Bombeiros e da PSP.