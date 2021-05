Tome nota da agenda desta quinta-feira, 6 de Maio

10:00 - Reunião da 5ª Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais

Os deputados da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais reúnem-se, no Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 19 horas, para uma audição sobre o requerimento da autoria do PCP, intitulado ‘Sobre as implicações concretas e eficácia do Plano Regional para Inclusão de Pessoas Sem-Abrigo (2018-2022). Na primeira parte será ouvida Cristina Meneses, directora técnica do Centro Porta Amiga – Departamento de Acção Social da AMI – Assistência Médica Internacional. Pelas 11h30, intervirá o presidente da Cáritas Diocesana do Funchal, Duarte Pacheco.

10:00 - Visita à intervenção de recuperação da Levada dos Cardais

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas visita, pelas 10 horas, juntamente com o Presidente da ARM, os trabalhos de recuperação da Levada dos Cardais, em São Vicente, no âmbito das 17 empreitadas que prevêem a recuperação de cerca de 90 km de canais, afectados pelas intempéries de Dezembro e Janeiro.

10:00 - Conferência de imprensa do PS-Madeira

O Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa, na Ribeira Brava, na Estrada Regional 222 (mais precisamente junto ao cemitério da Ribeira Brava). A iniciativa terá como porta-voz a deputada regional e candidata do PS à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Olga Fernandes.

10:30 - Iniciativa CDU

A CDU promove uma iniciativa política regional, às 10h30, no zona habitacional junto ao Estabelecimento Prisional da Cancela. No interior daquele bairro serão apresentados problemas das vítimas dos incêndios que atingiram o meio urbano no Funchal.

11:00 - Reunião da Câmara Municipal de Santa Cruz

A Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz realizar-se-á, pelas 11 horas, através de vídeoconferência – via Skype. Serão apreciadas e votadas várias propostas na área social, nomeadamente a atribuição de apoios financeiros para aquisição de próteses dentárias, óculos e medicamentos.

11:00 - Apresentação nova ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal

Pelas 11 horas, terá lugar, no Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), a apresentação da nova ambulância adaptada à orografia do concelho (modelo Tração Total 4X4), que foi adquirida pelo município. O presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na ocasião.

11:00 - Rui Barreto visita empresa em Santana

O secretário regional da Economia desloca-se ao concelho de Santana, para visitar a empresa Maciel Rodrigues Unipessoal Lda, instalada no Parque Empresarial de Santana, no Sítio da Feiteira de Cima. A visita está agendada para as 11 horas e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, e do presidente da Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta.

11:00/14:00 - Plenário de trabalhadores nos Horários do Funchal

Os trabalhadores dos Horários do Funchal irão realizar um Plenário para discussão do Subsídio de Agente Único.

12:00 - Visita às obras no Museu das Cruzes

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 6 de maio de 2021, pelas 12 horas, o Museu das Cruzes, onde decorreram obras de requalificação do edifício.

12:00 - Tomada de Posse da Mesa dos Produtores de Mel, Rum e Licores Tradicionais

A tomada de posse da Mesa dos Produtores de Mel, Rum e Licores Tradicionais da ACIF-CCIM está agendada para as 12 horas, na sede desta Associação.

14:15 - Iniciativa GP PSD

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza uma visita à infra-estrutura de protecção e prevenção da floresta Rede Natura 2000 e Parque Natural da Madeira, na freguesia da Calheta, mais concretamente no Lombo do Salão.

15:00 - Reunião da 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude

A reunião da 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude terá lugar, esta quinta-feira, na sala do Hemiciclo da Assembleia Regional.

16:00 - Sessão Comemorativa do Dia da UMa

A sessão solene comemorativa do Dia da Universidade da Madeira (UMa) vai realizar-se, pelas 16 horas, a partir do Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas. A cerimónia terá um carácter híbrido, presencialmente reservada à Academia e com transmissão em direto via streaming em https://www.uma.pt/live/reitoria.

16:00 - Dia do Concelho da Ribeira Brava

Esta quinta-feira, dia 6 de Maio, realiza-se a sessão solene do Dia do Concelho da Ribeira Brava, que terá lugar às 16 horas, na frente mar da vila. O momento contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

18:00 - Apresentação do livro de D. Nuno Brás sobre São Tiago Menor

A apresentação do livro ‘O justo bispo de Jerusalém. Quem foi São Tiago Menor?’, de D. Nuno Brás, bispo do Funchal, realiza-se na igreja do Colégio, esta quinta-feira, às 18 horas. A apresentação do livro será realizada pelo bispo emérito D. Teodoro de Faria. O organista Nélson Quintal apresentará duas peças musicais para abrir e encerrar o evento. O livro é uma iniciativa integrada nas comemorações dos 500 Anos do Voto a São Tiago Menor.

19:00 - Exposição ‘Miragem’

Esta quinta-feira, será inaugurada, na Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, a exposição colectiva intitulada ‘Miragem’. Esta nova exposição será composta por trabalhos de diversos artistas plásticos – entre os quais: Cristiana de Sousa, David Francisco, Evangelina Sirgado, Fátima Spínola, Rigo 23 e Teresa Jardim – e estará aberta ao público diariamente, de segunda a sexta-feira, até 8 de Julho.

20:00 - Espectáculo ‘Sou Eu’

Estreia, no Teatro Municipal Baltazar Dias, ‘Sou Eu’, uma peça de teatro da Associação Companhia Contigo Teatro. Estreia, no Teatro Municipal Baltazar Dias, ‘Sou Eu’, uma peça de teatro da Associação Companhia Contigo Teatro. Este espectáculo terá cinco sessões: no dia 6 de Maio, às 20 horas; no dia 7, às 11 e às 15 horas; no dia 8, às 18 horas; no dia 9, às 18 horas. A peça traz uma mensagem social sobre os tempos em vivemos.

DESPORTO

15:00 - Moreirense vs. Nacional

O Nacional, 18.º e último classificado, com 24 pontos, defronta, a partir das 15 horas, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, o Moreirense, oitavo com 36 pontos, em partida da 31.ª jornada da I Liga, que será arbitrada por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

18:30 – Reunião da FPAK

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting promove uma reunião presencial com os clubes organizadores de provas automobilísticas, na Sede do Clube Sports da Madeira, para discutir o Calendário das Provas Automobilísticas para 2021.

19:00 - Apresentação de equipamentos CDRP

Esta quinta-feira decorre a apresentação do equipamento do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, na modalidade de patinagem de velocidade, pelas 19 horas, no Pavilhão Desportivo do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres. A apresentação acontece na véspera da partida, para a primeira participação nacional 2021, o Campeonato Nacional de Clubes, a ter lugar em Canelas-Estarreja nos dias 8 e 9 de Maio.