Tome nota da agenda desta sexta-feira, 14 de Maio

09h30 – Conferência dos Representantes dos Partidos, na Assembleia Legislativa da Madeira

09h30 - Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza Jornadas Locais no concelho de Machico, com a visita ao Hotel Costa Linda, na freguesia do Porto da Cruz

09h30 - Conferência de imprensa do PS-Madeira, em Câmara de Lobos

10h30 - Iniciativa do JPP no Caniçal

11h - 8.ª cerimónia pública de validação dos contratos do ‘SI Funcionamento 2020’ com Pedro Calado, Rui Barreto e Duarte Freitas, no Salão Nobre da Vice-Presidência do Governo Regional

12h - CMF inaugura nova infra-estrutura de apoio ao Turismo de Natureza, no Parque Ecológico do Funchal

12h - Miguel Albuquerque visita a empresa tecnológica Connecting Software, no PEZO – Parque Empresarial da Zona Oeste

12h - Secretário Regional de Turismo e Cultura marca presença na apresentação do livro de Maria do Carmo Piçarra, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira

12h30 - Iniciativa da CDU, nas Instalações da Empresa Horários do Funchal

14h30 - Conferência 'Novas Famílias', no âmbito do Parlamento com Causas, dinamizada por Rubina Leal, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

16h - Conferência de Imprensa do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, na sede do CACM

16h - Apresentação do livro ‘O Visconde da Ribeira Brava na 1.ª República', nos Jardins da Câmara Municipal da Ribeira Brava", com a presença de Eduardo Jesus

17h -Cerimónia de entrega de Certificado Madeira Safe to Discover à Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava

17h30 - CMF apresenta o projecto 'Partilhas Francas' - Museu Henrique e Francisco Franco