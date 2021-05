Uma vítima mortal marca semana nas estradas da Madeira

O balanço da sinistralidade rodoviária, emitido pela Polícia de Segurança Pública, dá conta de 40 acidentes de viação, entre os dias 7 e 13 de Maio, dos quais resultaram 18 feridos ligeiros e ainda uma vítima mortal na Ribeira Brava.

As tipologias dos referidos acidentes de viação foram as seguintes: Colisão 25, despiste 6, atropelamentos 2 e Outros tipos 7.

Por outro lados, nas acções de fiscalização, foram detidos 5 condutores por condução sob o efeito do álcool, 2 detenções por condução sem habilitação legal e uma detenção em C. Lobos por desobediência uma vez que a carta de condução, do condutor fiscalizado, encontrava-se apreendida.