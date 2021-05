Vento desvia avião da Transavia para o Porto Santo

Um avião da companhia francesa Transavia, um B 737, aterrou por volta das 17h45 no aeroporto do Porto Santo, depois de ter sido divergida do Aeroporto da Madeira, onde deveria chegar pelas 17h35.

Segundo informação da ANA Aeroportos de Portugal, o avião foi divergido por causa do vento, chegando pelas 17h55 à Madeira após mais de uma hora estacionado na placa do Aeroporto do Porto Santo. Segundo informação no terreno aproveitou para reabastecer.

Foto Flightradar24

Tanto na Madeira como no Porto Santo e já há alguns dias que vento se faz sentir moderado do quadrante norte e com rajadas por vezes fortes.

Contudo, este foi o primeiro avião divergido neste sábado, com todos os restantes voos a chegarem sem problemas. Inclusive um voo da TAP, oriundo de Lisboa, bem como o avião inter-ilhas da Binter, já testaram a operacionalidade do Aeroporto da Madeira, depois desta situação, com sucesso.