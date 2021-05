Tome nota da agenda para este sábado, 15 de Maio

10h - Reunião do conselho regional do PSD/M. no Pavilhão Gimnodesportivo da Ponta do Sol

12h - Reunião do Conselho Geral da UGT-Madeira

15h - "CDU realiza iniciativa política, junto à Estação dos Viveiros

17h30 José Manuel Rodrigues participa em webinar Famílias & Confinamento Social

Reabertura do Espaço Casa Funchal Santa Rita

Cultura

16h - Abertura da exposição 'folium', de Evangelina Sirgado de Sousa, na Casa da Cultura de Santa Cruz

18h - Concerto Orquestra Clássica da Madeira, no Centro de Congressos

DESPORTO

15h - Madeira SAD defronta Alpendorada, em partida do Campeonato Nacional da I Divisão de Andebol Feminino, no Pavilhão do Funchal.

16h - Francisco Franco recebe o Algés, em jogo da I Divisão de basquetebol feminino

16h30 - AFM entrega placas e diplomas aos clubes certificados como entidades formadoras na época 2019/2020, no Anfitriato da Secretaria Regional de Agricultura

17h - Associação de Atletismo entrega galardões e prémios da época desportiva 2019/2020, no Museu da Electricidade-Casa da Luz

19h - Marítimo defronta o Porto Moniz em jogo do Campeonato do Nacional da II Divisão de Futsal, no Pavilhão do Marítimo