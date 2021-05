Madeira deverá registar temperaturas acima dos 30 graus na próxima semana

A temperatura do ar na Madeira poderá ultrapassar os 30 graus centígrados (º C) na próxima semana, consequência do tempo quente e seco que se prevê venha a durar até ao início da semana seguinte.

“É expectável o registo de máximos da temperatura do ar da ordem de 30 °C a 32 °C, mínimos de humidade relativa do ar da ordem de 10% a 20% e vento forte na encosta sul”, admite Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira.

Eis a justificação para a previsão ‘escaldante’: “Atendendo à direcção, intensidade e estabilidade da circulação atmosférica, existem condições favoráveis à ocorrência do efeito de Foehn, o qual se traduz na existência de circulação descendente intensa na vertente sul da ilha da Madeira”. A verificar-se esta situação, estão reunidas as condições para serem registados valores extremos da temperatura acima dos 30 ºC, e mínimos muito baixos na humidade relativa do ar, com a agravante de poder também ‘soprar’ vento forte, nesta que poderá ser uma mistura ‘explosiva’. O meteorologista faz notar que estes valores extremos da temperatura do ar e da taxa de humidade “podem ser registados em altitudes intermédias (400 m a 800 m) da costa sul, pois só em situações extremas é que atingem cotas inferiores”, assinala.

Ressalva, porém, que “devido à elevada incerteza associada a este fenómeno, a identificação da cota mais baixa a que este se poderá fazer sentir e dos valores de temperatura, humidade e intensidade do vento só poderá ser estimada nas previsões de curto prazo”, esclarece.

A partir de hoje dia 14 e durante os próximos 10 dias (até ao dia 24, segunda-feira), o estado do tempo no Arquipélago da Madeira será influenciado pela presença de um anticiclone localizado entre os Açores e a Madeira, o qual se estenderá em crista à Península Ibérica. Neste cenário, Victor Prior diz que “o estado do tempo no Arquipélago da Madeira será condicionado por uma circulação moderada ou temporariamente forte de N/NE, com o transporte de uma massa de ar seca, pelo que a humidade relativa do ar será frequentemente inferior a 30%, em especial nas zonas montanhosas acima dos 1000 m”.

Confirma que “em cotas baixas, a temperatura máxima do ar na costa sul deverá variar entre os 23 °C e os 27 °C”. Adianta que “na costa norte e em Porto Santo estes valores serão mais baixos, na ordem de entre 21 °C a 23 °C e aos 1500 m de altitude deverão rondar os 15 a 17 °C”.

Quanto ao vento, para já será predominante “de N ou NE, moderado a forte (20 a 40 km/h), em especial nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da Madeira, com rajadas da ordem de 70 a 90 km/h”. Chama, contudo, à atenção que “temporariamente, em especial nas cotas mais baixas, o vento deverá soprar de leste, em particular a partir do meio da próxima semana”, o que a verificar-se, estarão reunidas condições favoráveis à ocorrência do efeito de Foehn, conforme anteriormente descrito.